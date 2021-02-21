Германия

Талантливый форвард удивляет с каждым матчем.

Капитан дортмундской Боруссии Д Марко Ройс расхвалил форварда клуба Эрлинга Холанда.

"Второй гол Эрлинга был потрясающим, в какой то мере сенсационным. Было очень важно, что он проявил свою инициативу.

Затем во втором тайме для нас было важно показывать наш футбол. Шальке вышел из перерыва под большим давлением. После 3:0 Шальке уже не было на поле.

Эрлинг — машина. Он очень голоден до голов. Вы видите это в каждой игре. Мы надеемся, что он так и будет продолжать", — цитирует Ройса официальный сайт дортмундцев.

Отметим, что в 70 матчах за Боруссию Д Эрлинг Холанд забил 72 гола.

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