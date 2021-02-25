Англия

"Красные дьяволы" довольны игрой англичанина в аренде.

Манчестер Юнайтед будет рад возвращение Джесси Лингарда после истечения арендного соглашения с Вест Хэмом, сообщает ESPN.

В стане "красных дьяволов" планируют дать место в составе полузащитнику, позволив покинуть команду Хуану Мате.

Прогресс Джесси Лингарда не мог остаться нехамеченным, ведь в 4-х матчах за Вест Хэм забил столько же, сколько в 36-и за МЮ при Солскьяере.

Ранее сообщалось, что 28-летний Лингард — второй в истории дебютант Вест Хэма, оформивший дубль в АПЛ.