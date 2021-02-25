"Красные дьяволы" довольны игрой англичанина в аренде.
Джесси Лингард, getty images
25 февраля 2021, 19:59
Манчестер Юнайтед будет рад возвращение Джесси Лингарда после истечения арендного соглашения с Вест Хэмом, сообщает ESPN.
В стане "красных дьяволов" планируют дать место в составе полузащитнику, позволив покинуть команду Хуану Мате.
Прогресс Джесси Лингарда не мог остаться нехамеченным, ведь в 4-х матчах за Вест Хэм забил столько же, сколько в 36-и за МЮ при Солскьяере.
Ранее сообщалось, что 28-летний Лингард — второй в истории дебютант Вест Хэма, оформивший дубль в АПЛ.