Англичанин заиграл новыми красками в стане "молотобойцев".
Джесси Лингард, Getty Images
21 февраля 2021, 17:39
Нападающий Вест Хэма Джесси Лингард забил победный гол в матче 25-го тура АПЛ с Тоттенхэмом.
Это взятие ворот стало 3-м для англичанина в последних 4-х матчах за "молотобойцев".
Примечательно, что при тренерстве Мойеса в Вест Хэме Лингард забил в АПЛ столько же голов, сколько при тренере Оле-Гуннаре Солскьяере в 36 играх за Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что 28-летний Лингард — второй в истории дебютант Вест Хэма, оформивший дубль в АПЛ.
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