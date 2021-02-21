Англия

Англичанин заиграл новыми красками в стане "молотобойцев".

Нападающий Вест Хэма Джесси Лингард забил победный гол в матче 25-го тура АПЛ с Тоттенхэмом.

Это взятие ворот стало 3-м для англичанина в последних 4-х матчах за "молотобойцев".

Примечательно, что при тренерстве Мойеса в Вест Хэме Лингард забил в АПЛ столько же голов, сколько при тренере Оле-Гуннаре Солскьяере в 36 играх за Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что 28-летний Лингард — второй в истории дебютант Вест Хэма, оформивший дубль в АПЛ.

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