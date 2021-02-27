Англия

Немецкий специалист хотел бы возглавить "шпор".

Юлиан Нагельсманн не против возглавить Тоттенхэм, если тренерский пост лондонского клуба будет свободен, сообщает журналист Кристиан Фольк.

"Шпоры" рассматривают немецкого специалиста в качестве приоритетного варианта в случае увольнения Жозе Моуриньо.

Лондонская команда после 24 сыгранных матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы с 36 набранными баллами.

Ранее Моуриньо заявлял, что в Тоттенхэме есть проблемы, которые он не может решить самостоятельно.

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