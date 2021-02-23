Англия

Немецкий специалист является главным кандидатом на данный пост.

Тоттенхэм рассматривает варианты на случай отставки Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

По информации The Telegraph, основным кандидатом является наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн. Отмечается, что немецкий специалист положительно относится к идее возможной работы в АПЛ.

Источник сообщает, что для Моуринью начались решающие две недели. При этом считается, что Нагельсманн не готов покинуть немецкий клуб в середине сезона, что может дать Моуринью время изменить ситуацию.

Ранее Моуриньо заявлял, что в Тоттенхэме есть проблемы, которые он не может решить самостоятельно.

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