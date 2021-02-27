Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич переиграл Брайтон (1:0).

На 11-й минуте Кайл Бартли воспользовался отличным пасом от Галлахера и вывел Вест Бромвич вперед.

На 19-й минуте отличный шанс сравнять счет получил хавбек Брайтона Гросс, но не сумел реализовать 11-метроый удар. На 30-й минуте судья Ли Мейсон отменил гол Брайтона.

В середине второго тайма Брайтон вновь заработал пенальти. Уэлбек подошел к мячу и вновь не смог переиграть Джонстона.

Вест Бромвич — Брайтон 1:0

Гол: Бартли, 11

Вест Бромвич: Джонстон, Таунсенд, Бартли, О`Ши, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Йокушлу, Матеус Перейра (Иванович, 79), Филлипс (Диангана, 72), Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 83).

Брайтон: Санчес, Берн, Данк, Уайт (Модер, 84), Велтман, Гросс, Мак Аллистер (Лаллана, 46), Биссума, Троссард, Мопе, Коннолли (Уэлбек, 61).

Нереализованные пенальти: Гросс, 19, Уэлбек, 74