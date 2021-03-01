Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Тоттенхэм принимал Бернли на своем поле в рамках поединка 26-го тура чемпионата Англии, где лондонскому клубу удалось одержать разгромную победу.

Подопечные Жозе Моуриньо отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы гарантировать себе набранные три очка в данном противостоянии.

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Бернли:

Тоттенхэм — Бернли 4:0

Голы: Бэйл, 2, 55, Кейн, 15, Лукас, 31

Тоттенхэм: Льорис — Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 81), Санчес, Регилон - Ндомбеле, Лукас Моура (Алли, 66), Хейбьерг - Сон Хын Мин, Бэйл (Ламела, 70), Кейн.

Бернли: Поуп — Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор — Браунхилл, Корк (Стивенс, 81), Вествуд, Макнил — Выдра (Вуд, 73), Родригес (Ричардсон, 88).