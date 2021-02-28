Англия

"Шпоры" отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Тоттенхэм принимал Бернли на своем поле в рамках поединка 27-го тура чемпионата Англии и разгромно победил.

Подопечные Моуриньо открыли счет уже на второй минуте усилиями Бэйла. Уже вскоре Кейн удвоил преимущество своей команды, а Моура сделал счет разгромным.

Бэйл отметился еще одним взятием в начале второй половине игры, установив финальный счет.

Тоттенхэм — Бернли 4:0

Голы: Бэйл, 2, 55, Кейн, 15, Лукас, 31

Тоттенхэм: Льорис — Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 81), Санчес, Регилон - Ндомбеле, Лукас Моура (Алли, 66), Хейбьерг - Сон Хын Мин, Бэйл (Ламела, 70), Кейн.

Бернли: Поуп — Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор — Браунхилл, Корк (Стивенс, 81), Вествуд, Макнил — Выдра (Вуд, 73), Родригес (Ричардсон, 88).