Англия

28-летнего англичанина могут включить в будущий трансфер Деклана Райса.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард, который выступает на правах аренды за Вест Хэм, может окончательно попрощаться с "красными дьяволами". Об этом сообщает Eurosport.

"Молотобойцы" арендовали 28-летнего англичанина за 1,5 млн фунтов и хотели получить право выкупить игрока за 15 млн, однако МЮ отказался включать фиксированную сумму выкупа, которая может вырасти, если футболист здорово себя проявить.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" намерено запросить за англичанина более 20 млн фунтов. Также отмечается, что МЮ может включать Лингарда в будущий трансфер Деклана Райса, которого Вест Хэм оценивает в 50 млн.

Лингард перебрался в Вест Хэм в январе этого года. За это время Джесси провел пять поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.