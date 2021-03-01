Англия

Испанский голкипер дал комментарий после матча с Челси.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал поединок 26-го тура АПЛ против лондонского Челси, который завершился без забитых мячей.

"Я думаю, у нас было мало шансов, мы мало что создали. Думаю, что обе команды защищались очень хорошо, шансов было мало, ничья была справедливой, но если мы хотим выиграть трофеи, мы должны обыграть такие команды".

Последний пас — это то, что нам сегодня не хватало, мы создали хорошие контратаки, но последний пас был не самой лучшим компонентом. По крайней мере, мы хорошо защищались, команда сегодня была сильной, мы выложились на все сто, и этого было недостаточно.

Когда я увидел, что судья подошел к телевизору, я подумал, что это пенальти. Кто-то сказал, что это игра рукой, я этого не видел, это футбол и VAR", — приводит слова Де Хеа MEN.

На Football.ua доступен обзор матча Челси — Манчестер Юнайтед.