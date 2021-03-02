"Ириски" набрали три очка в непростом матче.
Эвертон - Саутгемптон, getty images
02 марта 2021, 00:08
Эвертон принимал Саутгемптон в рамках 26-го тура чемпионата Англии и добился победы с минимальным счетом.
Единственный гол в поединке забил Ришарлисон в самом его начале. "Ириски" благодаря победе приблизились к Ливерпулю и Челси.
Эвертон — Саутгемптон 1:0
Гол: Ришарлисон, 9
Эвертон: Пикфорд — Кин, Холгейт, Годфри, Динь — Андре Гомеш (Ивоби, 87), Аллан, Сигурдссон, Дукуре — Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 90).
Саутгемптон: Форстер — Бертран, Салису (Телла, 63), Вестергор, Беднарек — Уорд-Проуз, Редмонд (Уоттс, 88), Дженепо, Армстронг — Ингз, Адамс (Нлундулу, 77).
Предупреждения: Телла, Армстронг