Англия

"Ириски" набрали три очка в непростом матче.

Эвертон принимал Саутгемптон в рамках 26-го тура чемпионата Англии и добился победы с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке забил Ришарлисон в самом его начале. "Ириски" благодаря победе приблизились к Ливерпулю и Челси.

Эвертон — Саутгемптон 1:0

Гол: Ришарлисон, 9

Эвертон: Пикфорд — Кин, Холгейт, Годфри, Динь — Андре Гомеш (Ивоби, 87), Аллан, Сигурдссон, Дукуре — Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 90).

Саутгемптон: Форстер — Бертран, Салису (Телла, 63), Вестергор, Беднарек — Уорд-Проуз, Редмонд (Уоттс, 88), Дженепо, Армстронг — Ингз, Адамс (Нлундулу, 77).

Предупреждения: Телла, Армстронг