Главный тренер манкунианцев рассказал о состоянии француза.
Поль Погба, getty images
02 марта 2021, 23:12
Поль Погба еще восстанавливается после полученного повреждения в матче с Эвертоном, но уже чувствует себя лучше.
Об этом рассказал главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер:
"Погба все еще не готов к возвращению. Он чувствует себя лучше, но еще не тренировался с командой, поэтому он определенно не поедет на матч против Кристал Пэлас", — приводит слова норвежца Sky Sports.
Следующий поединок Манчестер Юнайтед проведет в рамках чемпионата Англии против Кристал Пэлас.
Напомним, что к поединку против "орлов" восстановился другой лидер "красных дьяволов" — Эдинсон Кавани.