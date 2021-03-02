Англия

Главный тренер манкунианцев рассказал о состоянии француза.

Поль Погба еще восстанавливается после полученного повреждения в матче с Эвертоном, но уже чувствует себя лучше.

Об этом рассказал главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер:

"Погба все еще не готов к возвращению. Он чувствует себя лучше, но еще не тренировался с командой, поэтому он определенно не поедет на матч против Кристал Пэлас", — приводит слова норвежца Sky Sports.

Следующий поединок Манчестер Юнайтед проведет в рамках чемпионата Англии против Кристал Пэлас.

Напомним, что к поединку против "орлов" восстановился другой лидер "красных дьяволов" — Эдинсон Кавани.