Француз поделился мнением о моде футболистов на тату.
Поль Погба, getty images
26 февраля 2021, 22:25
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба высказался о татуировках.
"Есть те, кому нравятся татуировки, и они хорошо смотрятся на них. Некоторые люди не делают этого. У меня их нет, но я люблю рассматривать чужие тату.
Я думаю, мне бы не пошли татуировки, и это к лучшему. Все люди разные, им нужно быть довольными собой", – цитирует хавбека Soccer Bible.
Напомним, что Поль Погба был признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в январе.
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