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Француз поделился мнением о моде футболистов на тату.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба высказался о татуировках.

"Есть те, кому нравятся татуировки, и они хорошо смотрятся на них. Некоторые люди не делают этого. У меня их нет, но я люблю рассматривать чужие тату.

Я думаю, мне бы не пошли татуировки, и это к лучшему. Все люди разные, им нужно быть довольными собой", – цитирует хавбека Soccer Bible.

Напомним, что Поль Погба был признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в январе.

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