Англия

Хавбек "горожан" высказался о завершенном и предстоящем поединках английского чемпионата.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез поделился мнением о крупной победе над Вулверхэмптоном в матче 29-го тура АПЛ.

"Матч выдался трудным. Мы начали очень хорошо, создавали моменты и могли решить исход еще в первом тайме. После перерыва стало чуть труднее, но мы все равно создавали моменты и здорово провели концовку – продолжали атаковать и прессинговать.

Бывает сложно, когда в составе меняются 6-7 игроков, но в нашей команде каждый футболист настолько хорош, что способен влиять на результат.

Наша цель — идти от матча к матчу. Следующий соперник – Манчестер Юнайтед, и нам нужно сохранить концентрацию и попытаться выиграть этот матч", – цитирует Мареза BBC.

Ранее наставник Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поединок с "горожанами".

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