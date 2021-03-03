Англия

"Горожане" продолжают крушить всех на своем пути.

Манчестер Сити принимал Вулверхэмптон на своем поле в рамках поединка 29-го тура чемпионата Англии и добился победы со счетом 4:1.

"Горожане" смогли дожать соперника лишь под занавес матча, забив три гола в заключительные минуты.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы добились 21-ой победы подряд в текущем сезоне во всех турнирах.

В последний раз Манчестер Сити проигрывал в матче против Тоттенхэма, который состоялся 21 ноября 2020-го года.