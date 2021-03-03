Англия

Наставник "синих" отдал должное своему соотечественнику Юргену Клоппу перед матчем команд в АПЛ.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель назвал Юргена Клоппа гением, а также преуменьшил значение различных сравнений с наставником Ливерпуля перед их очным матчем в АПЛ на Энфилде.

"Конечно, здесь, в АПЛ, находятся не только лучшие клубы, но и тренеры мира, и одним из них, безусловно, является Юрген, и он доказал это во многих клубах.

Это заставляет меня рано вставать, потому что играть против его команд очень сложно. Он гений, но, в конце концов, мы не встречаемся в теннисном матче, а мы выставляем наши команды на поле, и мы должны быть хорошего подготовлены.

Юрген проявил себя выдающимся образом, он превращает любой клуб в единое целое, и во всех трех клубах, в которых он работал, он был их большой частью, с сердцем болельщиков. Он пользуется огромным успехом.

Я довольно спокойно отношусь ко всем сравнениям, если есть сравнения между Юргеном и мной. Играть на Энфилде — одна из самых сложных задач, и мы хотим получить от этого максимум удовольствия", — приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, поединок 29-го тура АПЛ между Ливерпулем и Челси пройдет завтра, 4 марта, в 22:15 по киевскому времени.