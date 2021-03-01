Англия

Наставник и игрок раскритиковал работу судейской бригады после минувшего матча с Челси.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер и защитник команды Люк Шоу не будут наказаны за их слова в адрес судейской бригады после поединка 26-го тура АПЛ против Челси (0:0). Об этом сообщает The Athletic.

Оба были недовольны тем, что главный арбитр матча Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти после попадания мяча в руку хавбеку Челси Каллуму Хадсону-Одои в штрафной "синих".

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии изучила все послематчевые комментарии и не нашла в них оснований для наказания. Было установлено, что они не нарушили никаких правил.

На Football.ua доступен обзор матча Челси — Манчестер Юнайтед.

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