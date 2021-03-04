Англия

Защитник Шеффилд Юнайтед заработал удаление в возрасте 38 лет и 198 дней.

В матче 29-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы защитник Шеффилд Юнайтед Фил Ягелка стал вторым по возрасту игроком в истории Премьер-лиги, заработавшим красную карточку — сообщает ОРТА.

Ветерану "клинков" в тот момент, когда арбитр Роберт Джонс выгнал его с поля, было 38 лет и 198 дней. Рекорд АПЛ принадлежит легендарному Стюарту Пирсу, которому на момент удаления в матче Вест Хэм — Эвертон в марте 2001 года было 38 лет и 341 день.

Несмотря на то, что Ягелка покинул поле еще на 57-й минуте, Шеффилд Юнайтед удержал победу над Астон Виллой и сохраняет призрачные шансы на выживание, хотя и отстает от спасительного 17-го места на 12 очков.

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