Англия

Футболиста поддержали после смерти отца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отправил киперу команды Алиссону трогательное письмо, в котором поддержал бразильца в связи со смертью отца.

"Честно говоря, было почти невозможно говорить об этом публично — слишком сложно. Но, может быть, я смогу написать это лучше.

В последнее время мир пережил слишком много потерь. У нас есть и другие члены нашего клуба, которые понесли потери. В городе Ливерпуль, по всей стране и по всему миру слишком многим пришлось пережить агонию потери человека, которого они любили так сильно. Сейчас слишком часто люди переживают тяжелую утрату. Но для Али, нашего замечательного, любящего, душевного товарища по команде, это было поистине трагично. Ни у кого на самом деле нет слов, чтобы объяснить, что они чувствуют в эти моменты.

Вместо этого я хочу сказать Алиссону, как сильно эта команда и этот клуб любят его и его семью, хотя для таких чувств нет нужных слов. Самая большая дань уважения отцу Алиссона. Он чтит его каждый день в своей жизни. Мы должны дать Али столько времени, сколько ему нужно, чтобы отойти. И мы также должны дать ему место в составе в подходящий момент. Наши фанаты должны знать, что он чувствует их любовь и сострадание", — цитирует письмо Клоппа Sky Sports.

Отметим, что отец Алиссона Хосе Беккер утонул в озере недалеко от своего дома отдыха на юге Бразилии.

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