Англия

Хавбек "красных" поддержал своего голкипера.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум прокомментировал неудачную игру вратаря мерсисайдцев Алиссона Бекера в поединке с Манчестер Сити.

"Играя в футбол, ты всегда понимаешь, что кто-то может допустить ошибку. Глядя на весь сезон можно заметить, что ошибается множество футболистов. Алиссон очень часто выручал нас, но подобное всегда происходит. Когда вратарь ошибается, это нужно стараться исправить игрой.

Мы больше расстроены тем, что не смогли изменить ситуацию вокруг него, потому что, глядя на то, сколько раз он нас спасал и выигрывал трофеев, обидно, что мы не смогли ничего изменить", – приводит слова Вейналдума официальный сайт Ливерпуля.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал очередные вратарские ляпы от своего голкипера Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ против Манчестер Сити (1:4).

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