Англия

Наставник "лисиц" высказался о поединке английского чемпионата.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал ничью с Бернли в матче 29-го тура АПЛ.

"Начало было ужасным, мы пропустили быстрый гол. Это всегда проверка на стойкость, но, думаю, мы смогли вкатиться в игру и в первом тайме показали качественный футбол.

У нас была возможность победить, но не повезло – Юри (Тилеменс, прим ред) попал в штангу. Победить не удалось, поэтому ничья, двигаемся дальше", – приводит слова Роджерса BBC.

Ранее сообщалось, что Роджерс в пятый раз подряд не смог преодолеть вместе со своими командами раунд 1/16 финала Лиги Европы.

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