Англия

Португальский специалист не смог продлить серию без проигрышей.

Тоттенхэм в поединке четырнадцатого тура чемпионата Англии уступил Лестеру со счетом 0:2 на своем поле.

Согласно статическому порталу Transfermarkt, Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл Брендану Роджерсу.

Ранее португалец одержал пять побед и дважды сыграл вничью с командами Роджерса — Ливерпулем и Лестером.

Напомним, что ранее Альдервейрельд высказался о Моуриньо, заявив, что тот не получает достаточного признания.