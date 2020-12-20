Португальский специалист не смог продлить серию без проигрышей.
Жозе Моуриньо, getty images
20 декабря 2020, 19:59
Тоттенхэм в поединке четырнадцатого тура чемпионата Англии уступил Лестеру со счетом 0:2 на своем поле.
Согласно статическому порталу Transfermarkt, Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл Брендану Роджерсу.
Ранее португалец одержал пять побед и дважды сыграл вничью с командами Роджерса — Ливерпулем и Лестером.
Напомним, что ранее Альдервейрельд высказался о Моуриньо, заявив, что тот не получает достаточного признания.