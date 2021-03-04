Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Бернли принимал на своем поле Лестер.

После того, как в первом тайме команды обменялись забитыми мячами, вторую половину встречу они провели безрезультативно и разошлись миром.

Финальный свисток зафиксировал ничью со счетом 1:1, а авторами голов стали Выдра и Ихеаначо.

Видео голов и обзор матча Бернли — Лестер:

Бернли — Лестер 1:1

Голы: Выдра, 5 — Ихеаначо, 34

Бернли: Поуп — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНейл, Корк, Вествуд, Браунхилл — Вуд, Выдра (Родригес, 90+3)

Лестер: Шмайхель — Перейра, Сеюнджю, Амарти, Кастань — Чауджери (Тавареш, 77), Ндиди, Менди (Фофана, 66) — Тилеманс — Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 66)

Предупреждения: Фофана, Перейра