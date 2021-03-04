Англия

Хавбек МЮ не смог создать опасного момента в поединке против Кристал Пэлас.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях не смог обыграть Кристал Пэлас, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью на табло.

Интересно, что полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш в 24-й раз отыграл все 90 минут в АПЛ в минувшем противостоянии, однако именно против "орлов" португалец отметился антидостижением.

Дело в том, что в матче с Кристал Пэлас Фернандеш впервые не нанес ни одного удара по воротам соперника в рамках чемпионата Англии, когда проводил на поле все 90 минут.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед повторил рекорд Лидса, Ливерпуля и Арсенала. Смотрите видеообзор матча "красных дьяволов" против Кристал Пэлас на Football.ua.