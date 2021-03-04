Англия

МЮ не проигрывает на выезде в 14-ти матчах в сезоне.

Сыграв вничью с Кристал Пэлас в 29-м туре чемпионата Англии, Манчестер Юнайтед стал лишь четвертой командой, которой со старта сезона удалось не проиграть в первых 14-ти матчах на выезде — сообщает ОРТА.

Ранее такое удавалось Лидсу (сезон-1973/74), Ливерпулю (сезон-1987/88) и дважды Арсеналу (сезон-2001/02 и сезон-2003/04).

Кроме того, "красные дьяволы" повторили свой сезонный рекорд по сухим ничьим: 6 раз сыграть 0:0 в чемпионате им до этого удалось в сезоне-2004/05 и 2016/17.

Манчестер Сити отстает от Манчестер Сити уже на 14 очков, однако сохранил второе место благодаря тому, что Лестер не смог обыграть Бернли.

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