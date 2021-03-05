Англия

Наставник лондонского Челси прокомментировал успех его команды в игре против Ливерпуля.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси сумел одержать непростую минимальную победу над Ливерпулем (1:0), чем продлил серию из домашних поражений для "красных" до рекордных пяти поединков кряду.

Ливерпуль — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "синих" Томас Тухель в своем послематчевом интервью отметил храбрость своей команды в действиях в обороне, которая шла в ногу с остротой действий в атаке.

"Я рад каждой нашей победе и каждому положительному результату, поскольку знаю, насколько тяжело выигрывать матчи, обороняться и не допускать пропущенных голов. Я знаю, сколько сил для этого требуется, вижу, сколько отдает команда, и невероятно доволен этим.

С самого первого дня здесь я почувствовал себя частичкой клуба и членом команды. С самых первых минут я испытываю удовольствие от работы с игроками, чувствуя их энергию, невероятное отношение к делу и любовь к футболу. Они являются одной командой и бьются друг за друга. У нас очень смелый коллектив, и они каждый раз демонстрируют это в сложных играх в условиях насыщенного расписания.

Как бы банально это ни звучало, но единственное, что помогает, — это максимальная концентрация внимания и усилий при подготовке к каждой следующей игре. В этом чемпионате снижение требований к себе даже на один процент моментально обернется потерями. Поэтому мы должны уже сейчас сосредоточиться на следующей игре (против Эвертона, — ред.) и не обращать внимания ни на что иное.

В чемпионате осталось провести еще 11 туров и ничего не решено. Мы находимся в гонке и достаточно быстро отыграли отставание, что стоило немалых усилий, учитывая участие одновременно в АПЛ, Лиге чемпионов УЕФА и Кубке Англии. Однако мы не имеем возможности расслабиться и взять передышку, и я рад, что у нас голодная к победам команда. Ничего еще не закончено", — подытожил наставник Челси.

В 27-м туре АПЛ "пенсионеры" сыграют домашний матч против Эвертона, который запланирован на 8 марта.