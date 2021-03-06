Англия

"Святые" смогли прервать свою серию из девяти матчей без побед в АПЛ.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон в гостях одержал долгожданную победу над Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте, когда Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В начале второго тайма "святые" смогли удвоить преимущество в счете, когда Стюарт Армстронг выполнил скидку на Че Адамса, после чего последовал шикарный дальний удар в девятку ворот Аарона Рамсдейла.

Таким образом, Саутгемптон смог прервать серию из девяти матчей АПЛ без побед и набрав 33 очка "святые" находятся на 14-м месте в турнирной таблице. В активе Шеффилда 14 баллов и последняя, 20-я строчка.

Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон 0:2

Голы: Уорд-Праус, 32 (с пенальти), Адамс, 49

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Стивенс, Брайан, Ампаду — Богл, Флек, Норвуд (Макберни, 46), Ландстрем, Болдок — Брюстер (Шарп, 69), Макголдрик (Муссе, 58)

Саутгемптон: Форстер — Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Телла (Редмонд, 76), Диалло, Уорд-Праус, Армстронг — Минамино (Дженело, 88), Ингз (Адамс, 13)

Предупреждения: Ампаду, Богл, Флек, Макберни — Телла, Армстронг, Вестергор