Англия

Подопечные Микеля Артеты потеряли очки в матче против "бордовых".

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал в гостях не смог обыграть Бернли, потеряв очередные очки. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на шестой минуте после того, как Обамеянг получил мяч в штрафной и сместившись немного в центр пробил в ближний нижний угол. В концовке первого тайма "бордовые" смогли сравнять счет благодаря ужасной ошибке Джаки, который выбивая мяч перед своими воротами попал в Вуда и от него сфера влетела в ворота.

За шесть минут до конца встречи команда Микеля Артеты могла заработать пенальти после предполагаемой руки Питерса в своей штрафной. Арбитр даже сперва удалил игрока Бернли, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение по удалению и как следствие никакого пенальти не было.

После 27 туров Арсенал занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. На счету Бернли 30 баллов и 15-я строчка.

Бернли — Арсенал 1:1

Голы: Вуд, 39 — Обамеянг, 6

Бернли: Поуп — Тейлор (Питерс, 64), Ми, Тарковски, Лоутон — МакНейл, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэди, 67) — Вуд, Выдра (Родригес, 86)

Арсенал: Лено — Тирни, Мари, Давид Луис, Чеймберс — Джака, Партей (Себальос, 81) — Виллиан (Пепе, 70), Эдегор (Ляказетт, 63), Сака — Обамеянг

Предупреждения: Питерс — Сака