Команда Микеля Артеты могла получить отличный шанс вырвать победу и добыть три очка.
Мяч попадает в руку Питерса в штрафной Бернли, Reuters
06 марта 2021, 17:21
В матче 27-го тура АПЛ между Бернли и Арсеналом, который закончился с ничейным счетом 1:1, произошел очередной момент для критиков системы ВАР и обсуждения в прессе на тему арбитров.
В концовке поединка полузащитник Арсенала Николя Пепе в штрафной соперника попал в руку защитнику Эрику Питерсу. Всем показалось, что должен быть назначен пенальти, но главный арбитр Андре Маринер даже не стал смотреть видеоповтор.
Однако после продолжения игры было отмечено, что момент был проверен системой ВАР и арбитры приняли решение не назначать пенальти в ворота Бернли.
В этой же встрече Гранит Джака совершил курьезную ошибку, "подарив" гол Бернли.