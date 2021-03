В матче 27-го тура АПЛ между Бернли и Арсеналом, который закончился с ничейным счетом 1:1, произошел очередной момент для критиков системы ВАР и обсуждения в прессе на тему арбитров.

В концовке поединка полузащитник Арсенала Николя Пепе в штрафной соперника попал в руку защитнику Эрику Питерсу. Всем показалось, что должен быть назначен пенальти, но главный арбитр Андре Маринер даже не стал смотреть видеоповтор.

This has to be a penalty for Arsenal! It's a deliberate handball from Burnley and again, Arsenal have been robbed by the VAR #BURARSpic.twitter.com/mgWxs5SJMu