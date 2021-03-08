Англия

Манчестер Юнайтед действительно одержал ошеломительную победу на Этихаде в дерби.

Центральной игрой в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги стало дерби Манчестера на поле Этихад Стэдиум, по итогу которого Манчестер Юнайтед сумел обыграть принципиальных соперников в лице Манчестер Сити благодаря результативным ударам в начале обоих таймов (2:0).

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер в своем послематчевом интервью выразил восторг от игры своей команды в отчетной встрече, а спастический портал Squawka Football составил для него радостную сводную статистику.

Оказалось, что данный успех стал уже третьей победой Солскьяера на Этихаде во главе Манчестер Юнайтед в трех случая приезда на эту арену вместе с командой, что автоматически делает его первым наставником в истории "Красных дьяволов", кому покорился данный рубеж.

При этом, только два главных тренера во главе оппонентов команд Хосепа Гвардиолы ранее сумели обыграть команду испанского специалиста в очных противостояниях четыре и более раз. Отныне, в этом почетном списке, наряду с Юргеном Клоппом (9 раз) и Жозе Моуриньо (7), будет находиться и норвежский наставник Манчестер Юнайтед.

В следующем туре Манчестер Юнайтед, которому удалось сократить отставание от "горожан" до 11 пунктов, ожидает домашнее противостояние против лондонского Вест Хэма.