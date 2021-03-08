Англия

Украинский футболист Манчестер Сити прокомментировал осечку его команды в дерби против Манчестер Юнайтед.

После провального для его команды домашнего дерби Манчестера против Юнайтед (0:2), украинский полузащитник Сити Александр Зинченко в своем послематчевом интервью дал оценку происходившему на поле в центральном матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча

"Думаю, все так сложилось из-за старта матча. Пропустив гол в начале, не так легко вернуться в игру. Но после этого, считаю, мы играли намного лучше, чем соперники. Мы контролировали игру, создавали моменты, но не смогли забили. Если хотим побеждать в таких встречах — нужно забивать.

Манчестер Юнайтед, наравне с нами, является одной из лучших команд мира. У них есть невероятные футболисты, они хорошо организованы в обороне, мы знали это. Это не так просто. Нам все еще нужно научиться, как возвращаться в игру после пропущенного мяча.

Да, обычно мы забиваем первыми, после чего нам проще играть. После 0:1 нам нужно было возвращаться в игру как можно скорее. Мы проанализируем встречу, тренер укажет на ошибки. Надеюсь, мы вернемся сильнее.

Нам не хватало последнего удара, паса. Считаю, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Но в таких матчах все зависит от забитого мяча. Мы все живые люди, допускаем ошибки, но мы вернемся сильнее, уверен в этом.



Мы должны выиграть следующий матч, должны быть более сконцентрированными. Не нужно смотреть назад, надо двигаться вперед. Мы все еще продолжаем учувствовать во всех турнирах, хотим выиграть все трофеи. Надеюсь, сможем это сделать.

Для нас это поражение может быть сигналом: "Давайте, ребята, еще есть много матчей. Мы должны быть более сфокусированными". После таких матчей, как сегодняшний, нам нет нужды смотреть в таблицу. Это дерби, эти матчи всегда значат больше, чем просто три очка. Дело в чести команды.

Чувствую себя виноватым перед фанами, они заслуживают большего. Надеюсь, вернемся сильнее", — подытожил футболист национальной сборной Украины.

Вернуться к на победную тропу Манчестер Сити будет иметь шанс в рамках домашнего поединка 33-го тура АПЛ, в котором "горожане" будут принимать Саутгемптон.