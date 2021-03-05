Англия

Наставник лондонского клуба высказался о рисках заражения.

Главный тренер Челси Томас Тухель допускает вариант запрета выезда игрокам лондонского клуба в расположения сборных.

"Меня беспокоит этот вопрос, потому что моя цель – хорошо играть в Премьер-лиге. Если наши футболисты будут вынуждены проходить карантин, то я не смогу выставить тот состав, который хочу.

Я уверен, что клуб знает, как справиться с этим, учитывая риски. Если результатом решения будет запрет на выезд в сборные, придется принять его", – цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что Тухель находится в числе претендентов на звание лучшего тренера февраля в АПЛ.

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