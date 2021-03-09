Англия

Наставник "синих" прокомментировал победу над Эвертоном.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель поделился своими мыслями после победы над Эвертоном в матче 27-го тура АПЛ (2:0).

"Мы заслужили победу. Это был очень сложный первый тайм, но мы полностью его контролировали. Во втором тайме мы повысили свой уровень и провели много опасных атак.

Очень доволен Каем Хаверцом. Мы показали, что верим в него, он этим воспользовался. Это игрок, у которого есть все возможности и навыки, чтобы быть доминирующей фигурой в нападении, и сейчас он проявил себя на высоте.

Мастерство игроков, уровень клуба очевидны. Очень приятно работать с командой. Все в клубе делают все, чтобы продолжать выступать на самом лучшем уровне", — приводит слова Тухеля BBC.

Ранее сообщалось, что Тухель установил новый рекорд АПЛ по сухим домашним матчам.

Посмотреть видеообзор матча Челси — Эвертон можно на Football.ua.