Испания

Мадридский клуб нуждается в центральном защитнике.

Реал, вероятно, будет вынужден приобрести центрального защитника, учитывая проблемы с продлением контракта капитана клуба Серхио Рамоса, а также неопределенностью с будущим Рафаэля Варана.

По информации As, в шортлисте "сливочных" находятся Калиду Кулибали из Наполи, Жюль Кунде из Севильи, Давид Алаба из Баварии и Пау Торрес из Вилярреала.

По причине финансовых потерь, которые несет клуб, в Реале считают маловероятными переходы Кулибали, Кунде или Торреса. Цена на защитника неаполитанского будет зависеть от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов.

Сообщается, что Алаба хочет получать 11 млн евро чистыми за сезон. При этом Манчестер Сити предлагает ему зарплату в размере 15 млн евро.

Однако отмечается, что "королевский" клуб сомневается поводу Пау Торреса. В клубе считают, что, выступая за Вильярреал, футболист проводил мало матчей высокого уровня. В Реале опасаются, что Торрес может повторить путь Эдера Милитао, который тоже обошелся клубу в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что Карвахаль и Лукас Васкес вернулись к тренировкам Реала.

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