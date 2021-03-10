Англия

Ранее шотландец работал в тренерском штабе Оле-Гуннара Солскьяера.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер, ранее работавший в тренерском штабе основной команды, стал новым техническим директором клуба. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Флетчер является воспитанником МЮ и в качестве футболиста он провел в клубе 20 лет, сыграв более 340 матчей в период с 2003 по 2015 год.

Даррен вернулся в стан "красных дьяволов" в октябре прошлого года, чтобы работать с юношеской командой до 16 лет, а с начала этого года был ассистентом Оле-Гуннара Солскьяера.

Также отмечается, что Джон Муртаг, который работал главой департамента развития футбола, стал новым спортивным директором.

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