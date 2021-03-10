Лига Европы

Клуб потерял целый ряд исполнителей.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер не сможет рассчитывать на некоторых футболистов в матче 1/8 финала Лиги Европы против Милана. Об этом он сказал пресс-службе клуба.

"Участие Маркуса Рашфорда в матче с Миланом под большим вопросом. Он все еще лечится, и сегодня он не участвовал в тренировках. Хотя обычно я очень оптимистичный парень, я все же думаю, что он поправится завтра вечером. Я очень расстроен, что он травмировался.

Я не уверен, что восстановятся и другие игроки. Не сыграют: Де Хеа, Погба, Мата, Джонс. Кавани может сыграть, но это маловероятно. Будем ждать их скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле", — сказал Солскьяер.

Напомним, первая встреча Манчестер Юнайтед — Милан пройдет 11 марта на Олд Траффорд. Начало матча в 19:55.

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