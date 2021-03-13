Англия

"Горожане" решили, кем хотят усилить атакующую линию.

Манчестер Сити собирается заменить Серхио Агуэро нападающим Атлетико Жоау Фелишем, сообщает Cuatro.

Контракт аргентинского нападающего с "горожанами" подходит к концу уже этим летом — он покинет клуб на правах свободного агента.

Примечательно, что у Фелиша в случае перехода получится повторить путь Агуэро, который пришел в Манчестер Сити из Атлетико.

Португальский нападающий в этом сезоне провел 31 поединок, отметившись 10 голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Серхио Агуэро, в свою очередь, может перебраться в Барселону.