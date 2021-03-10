Испания

Аргентинец может присоединиться к каталонскому клубу в ближайшее трансферное окно.

Барселона хочет подписать контракт с нападающим Манчестер Сити Серхио Агуэро, у которого летом истекает контракт с "горожанами".

TyC Sports сообщает, что каталонский клуб сегодня, 10 марта, сделал конкретное предложение аргентинцу.

Напомним, что Агуэро является одним из самых близких друзей нападающего Барселоны Лионеля Месси. Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедить Месси остаться в стане "сине-гранатовых".

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