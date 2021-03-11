Испания

Функционер хочет видеть в каталонском клубе четырех футболистов.

Стали известны трансферные цели Барселоны на следующий сезон.

По информации Mundo Deportivo, к хорошо известному интересу Барселоны к Эрику Гарсие и Серхио Агуэро, который может убедить Лионеля Месси остаться в клубе, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта попытается подписать защитника Баварии Давида Алабу и форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

В случае перехода в каталонский клуб Эрик Гарсия и Давид Алаба достанутся Барселоне бесплатно.

Также отмечается, что в случае, если главный тренер клуба Рональд Куман останется в стане команды, то в Барселону перейдет и нападающий Лиона Мемфис Депай.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.