Сразу три клуба нацелились на колумбийского защитника.
Сантьяго Ариас, getty images
05 марта 2021, 13:56
Сантьяго Ариас привлек внимание Пари Сен-Жермен, Эвертона и Ромы, которые попытаются подписать футболиста в ближайшее трансферное окно, сообщает Kicker.
Источник утверждает, что клубы уже ведут переговоры с Атлетико относительно будущей сделки.
Отметим. что текущий сезон Сантьяго Ариас проводит на правах арендного соглашения в леверкузенском Байере.
Тем не менее, колумбийский защитник провел лишь один поединок из-за серьезной травмы в поединке за сборную Колумбии.