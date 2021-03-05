Испания

Сразу три клуба нацелились на колумбийского защитника.

Сантьяго Ариас привлек внимание Пари Сен-Жермен, Эвертона и Ромы, которые попытаются подписать футболиста в ближайшее трансферное окно, сообщает Kicker.

Источник утверждает, что клубы уже ведут переговоры с Атлетико относительно будущей сделки.

Отметим. что текущий сезон Сантьяго Ариас проводит на правах арендного соглашения в леверкузенском Байере.

Тем не менее, колумбийский защитник провел лишь один поединок из-за серьезной травмы в поединке за сборную Колумбии.