Англия

Наставник Манчестер Юнайтед высказался по поводу слухов о возможном уходе испанского голкипера.

Накануне, появилась информация о том, что английский Манчестер Юнайтед настроен расстаться со своим испанским голкипером Давидом де Хеа в ближайшее трансферное окно.

При этом, среди числа возможных вариантов назывался обмен между "Красными дьяволами" и мадридским Атлетико, в котором со стороны команды из Ла Лиги принял бы участие Ян Облак.

Наставнику Манчестер Юнайтед Оле-Гуннару Солскьяеру пришлось реагировать на слухи в оперативном порядке, и уже на предматчевой пресс-конференции перед домашней игрой в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги против лондонского Вест Хэма, он сделал следующее заявление:

"Я не слепой, и прекрасно вижу, что происходит в медиа относительно Де Хеа в последние несколько недель. Какие-то люди пишут, что он уходит. Полная чушь! Давид — это топ, топ-голкипер", — кратко изложил свои мысли по данному поводу норвежский наставник.

Матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм состоится в воскресенье, 14 марта, начало в 21:15 по киевскому времени.