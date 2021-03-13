Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси в гостях не смог обыграть Лидс. Встреча закончилась со счетом 0:0.

За все 90 минут команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Однако это не помешало наставнику "синих" Томасу Тухелю повторить клубный рекорд, проведя 12 своих первых матчей без поражений.

Смотрите обзор матча:

Лидс — Челси 0:0

Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Робертс, Даллас, Харрисон (Кошта, 64) — Бэмфорд (Родриго, 35 (Клих, 79)).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл — Канте, Жоржиньо — Зиеш (Вернер, 69), Маунт (Хадсон-Одои, 79), Пулишич (Джеймс, 68) — Хаверц.

Предупреждения: Робертс, 23, Алиоски, 71, Родриго, 75).