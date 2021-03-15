Англия

Главный тренер лондонцев показывает не лучшие результаты.

Тоттенхэм в рамках центрального матча тура в чемпионате Англии принимал на своем поле Арсенал и потерпел поражение со счетом 1:2.

Для "шпор" поражение стало девятым в текущем розыгрыше АПЛ. Так, Жозе Моуриньо, повторил свой худший результат в карьере, сообщает Opta.

Источник утверждает, что аналогичный показатель у португальца был в сезоне-2015/2016 с Челси.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Тоттенхэм.