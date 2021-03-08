Англия

Наставник "шпор" иронично высказался о юбилейном голе своего клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо после матча АПЛ с Кристал Пэлас прокомментировал 100-й гол своего клуба в текущем сезоне.

"Если статистика верна, то 100 голов за сезон для оборонительной и плохой команды – это неплохо.

Хорошая неделя для нас – 3 матча, 9 очков. Не может быть ничего лучше, чем набрать 9 очков на этой неделе перед важнейшими играми в Европе и с Арсеналом на следующей неделе", – цитирует специалиста Goal.

Ранее Жозе Моуриньо поделился мыслями о победе Тоттенхэма в АПЛ над Кристал Пэлас.

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