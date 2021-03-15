Англия

Главный тренер "шпор" дал комментарий после матча с Арсеналом.

Тоттенхэм в рамках центрального матча тура в чемпионате Англии принимал на своем поле Арсенал и потерпел поражение со счетом 1:2.

Жозе Моуриньо прокомментировал игру своей команды, а также "прошелся" по судейской бригаде.

"В первом тайме мы играли плохо, 1:1 не отражает того, что происходило на поле. Они были более агрессивными, двигали мяч лучше, чем мы. Я не хочу говорить о самоотдаче, она была одинаковой от обеих команд, но они были намного лучше в первой половине.

Во втором тайме мы восстановили контроль над игрой. В определенные моменты мы внесли изменения, чтобы попытаться выиграть матч. В важный момент рефери принял неправильное решение, VAR подтвердил неправильное решение арбитра (наверное, речь идет о моменте с пенальти — ред.).

Попытка быть честным и прагматичным: первая половина была их половиной. Вторая половина: Майкл Оливер и Пол Тирни, VAR. Они решили игру.

Ламела? Гол, несомненно, был сенсационным. Но самое главное — результат, мы проиграли матч", — приводит слова Моуриньо BBC.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Тоттенхэм.