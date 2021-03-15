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Игроки Ювентуса, getty images
15 марта 2021, 00:38
В рамках 27-го тура итальянской Серии А Кальяри дома уступил туринскому Ювентусу со счетом 1:3.
Подопечные Андреа Пирло трижды поразили ворота соперника усилиями Криштиану Роналду, который стал самым результативным футболистом в официальных матчах.
Обзор матча:
Кальяри — Ювентус 1:3
Голы: Симеоне, 61 — Роналду, 10, 25, 32
Кальяри: Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Артур, 83), Кулусевски, Кьеза (Фработта, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).
Предупреждения: Роналду, Куадрадо.