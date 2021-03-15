Англия

Специалист может сменить Бьелсу на этом посту.

Руководство английского Лидса готово пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера клуба.

По информации издания The Boot Room, которое ссылается на печатную версию The Times, боссы клуба не против видеть итальянца, если нынешний тренер Марсело Бьелса примет решение покинуть Лидс по окончанию сезона.

Отметим, что текущий контракт Бьелсы истекает с Лидсом в конце текущего сезона, однако о продлении соглашения вестей пока нет.

Лидс занимает 12-е место в текущем сезоне английской Премьер-лиги после 12 матчей с 36 очками в своем активе.

Аллегри, в свою очередь, находится без клуба с 2019 года. Совсем недавно интерес к специалисту приписывали со стороны донецкого Шахтера.

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