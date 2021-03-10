Италия

Стали известны подробности отсутствия игровой практики в последний год у экс-наставника Ювентуса.

Бывший учитель Массимилиано Аллегри и экс-тренер Наполи Джованни Галеоне рассказал, почему итальянский специалист не тренирует с лета 2019-го, несмотря на приглашение от больших клубов.

"Все очень просто. Из-за серьезных семейных проблем Аллегри пришлось отказать нескольким европейским грандам, в частности Челси, Арсеналу, ПСЖ и Реалу. Однако сейчас он хочет вернуться и возглавить клуб из элиты.

Он отклонил предложение Реала, чтобы оставаться последовательным. Я спросил у него: "Как ты мог это сделать?". Ответ Макса меня удивил: "Я не клоун. Если я отказал другим клубам, то не могу всего через 10 дней принять предложение Мадрида".

Аллегри – честный человек, джентльмен и большой профессионал", – приводит слова Галлеоне As со ссылкой на радио Radio Kiss Kiss.

Ранее сообщалось, что Наполи станет конкурентом Шахтера в борьбе за Аллегри.

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