Экс-тренер Ювентуса еще не определился с будущим местом работы.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
09 марта 2021, 21:20
Руководство Наполи изучает возможность пригласить в команду Массимилиано Аллегри — сообщает Corriere dello Sport.
В интервью Radio Kiss Kiss бывший учитель Аллегри Джованни Галеоне, в свое время тренировавший и Наполи, сказал, что президент "партенопеев" Аурелио Де Лаурентис всегда восхищался Максом, и рассматривает вариант с его возможным назначением.
Ранее сообщалось, что Шахтер начал переговоры с Аллегри, пребывающим вот уже скоро два года после ухода из Ювентуса.
В то же время Наполи, намеренный уволить Дженнаро Гаттузо по окончании сезона, приоритетным вариантом считает Маурицио Сарри, если тот согласится вернуться в Неаполь.
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