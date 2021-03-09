Италия

Экс-тренер Ювентуса еще не определился с будущим местом работы.

Руководство Наполи изучает возможность пригласить в команду Массимилиано Аллегри — сообщает Corriere dello Sport.

В интервью Radio Kiss Kiss бывший учитель Аллегри Джованни Галеоне, в свое время тренировавший и Наполи, сказал, что президент "партенопеев" Аурелио Де Лаурентис всегда восхищался Максом, и рассматривает вариант с его возможным назначением.

Ранее сообщалось, что Шахтер начал переговоры с Аллегри, пребывающим вот уже скоро два года после ухода из Ювентуса.

В то же время Наполи, намеренный уволить Дженнаро Гаттузо по окончании сезона, приоритетным вариантом считает Маурицио Сарри, если тот согласится вернуться в Неаполь.

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