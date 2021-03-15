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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ В начале минувшей недели появилась новость о том, Шахтер ведет переговоры с экс-наставником Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Как и ожидалось, позже эту информацию опровергли, но отдельные комментарии наших читателей заслуживают внимания🔥👇

⚽ Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поздравил Жоана Лапорту с победой в выборах на пост президента Барселоны: "Поздравляю, президент! Visca el Barça!"

Двузначность этой фразы поймут только читатели Football.ua😅👇

Несмотря на бан, сделано✅

⚽ "Когда в***ал с центра поля — а***л Пеле" — Александр Алиев попал под расследование Комитета по этике УАФ за текст своей песни.

⚽ Легендарный форвард Арсенала Тьери Анри поделился мнением о специалистах, с которыми успел поработать во времена своей карьеры: "Благодаря Венгеру начал мыслить иначе, Гвардиола же помешан на тактике".

Что делать, если конспекты Венгера уже не работают, а каталанский язык попросту не знаешь?🤔

⚽ Новый президент Барселоны Жоан Лапорта намерен начать свою трансферную кампанию с подписания защитника Баварии Давида Алабы.

Трансферная кампания Лапорты началась еще тогда🔄👀

⚽ Главный тренер Андреа Пирло высказался о пропущенном голе со штрафного в матче с Порту: "Может, Роналду и Рабио отвернулись, посчитав удар не опасным".

Теперь еще и четвертьфинал Лиги чемпионов по телевизору посмотрят😒

⚽ Голкипер Зари Никола Василь впервые получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

⚽ Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на обидчика Шахтера. Речь идет о защитнике Ромы Джанлуке Манчини, забившего "горнякам" гол в матче Лиги Европы.

Примерно так и появились в свет "слухи" про Аллегри😉

⚽ Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о полузащитнике Эдене Азаре: "Придя в форму, он разнесет всех к чертям".

Хорошего человека должно быть много🍔🍔🍔

⚽ Бывший президент Металлиста Александр Ярославский рассказал, что в былое время лондонский Челси интересовался Андреем Ярмоленко и Тайсоном.

⚽ Манчестер Юнайтед остался недоволен физической формой Эдинсона Кавани в последнее время, сообщает Manchester Evening News.

У меня другой вопрос: а форма Мартиаля всех на Олд Траффорд устраивала в последнее время?🤔

⚽ Джанлуиджи Буффон получил травму спины и выбыл на неопределенный срок.

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